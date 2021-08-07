İspanyol devi Türk futbolcunun peşine düştü
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun ardından Almanya'nın yolunu tuttu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, Jules Kounde'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimalinden dolayı stoper aramaya başladı.
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Schalke 04 ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki stoper için Sevilla da devreye girdi.
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Ibrahima Konate'yi transfer eden Liverpool, Kabak'ın bonservisini almaktan vazgeçince milli futbolcu Schalke 04'e geri döndü.
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Sevilla Ozan Kabak için Schalke'ye 10 milyon Avro teklif etti. Alman ekibi ise 15 milyon Avro istedi.
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