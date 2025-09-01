İsrail'in milli takımının sahaya çıktığı maçta İsrail milli marşı yuhaladılar

Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Spodek Spor Salonu'nun önünde de Polonyalı sağcı ve solcu gruplar tarafından iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'i Gazze'de soykırıma son vermeye çağıran protestocular, uluslararası topluma da İsrail'i her şekilde izole etmeye çağrısı yaptı. "Gerçek terörist İsrail devletidir", "Filistin'e özgürlük", "Bir zamanlar Almanlar, şimdi ise Yahudiler. Bütün dünya işledikleri suçları görüyor" dövizleri taşınan iki protesto gösterisinde de sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.