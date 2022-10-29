İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yarış

Yarışın start kornasını çalan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, ''Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ivmesi her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Bu yıl katılmcı ülke sayımız daha da arttı. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz'' dedi.