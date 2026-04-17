İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı
Dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü Yenikapı’da start alıyor. 106 ülkeden 19 bin 100 kişinin kayıt yaptırdığı dev organizasyonda, son şampiyon Alex Nzioka Matata unvanını korumak için koşacak
Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 'Gold Label' sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak. 106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı. Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.
2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece 'Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru' ünvanını da alan yarış 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla koşulacak.
PROF. DR. DONUK: “İSTANBULLULARI BU SPOR ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ"
İstanbul Yarı Maratonu'nun yarış direktörlüğünü üstlenen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, organizasyonun her yıl yeni başarılara imza atarak büyümeye devam ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Donuk, “Tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyanın en eşsiz parkurlarından birine sahip olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, her geçen yıl büyüyen ve uluslararası cazibesi artan bir organizasyon. Bu yıl kayıt sayısında ulaşılan rekorun ardından, yarış gününde de katılım ve tamamlama rekorlarının kırılmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi yine dünya çapında elit atletler İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edecek. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, ülkemizin şampiyonlarını da belirleyecek. Yarışa katılacak tüm sporculara başarılar diliyor, İstanbul halkını ise bu büyük spor şölenine ortak olmak ve sporculara destek vermek üzere Tarihi Yarımada parkuruna davet ediyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ise maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. İstanbul Yarı Maratonu'nun Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen 'Gold Label' ünvanına sahip Avrupa'nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olduğuna dikkat çeken Öztürk şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu bu yıl 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Yüzün üzerinde farklı ülkeden yaklaşık 20 bin koşucuyu ağırlayacağız. Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirmenin yanında halkımızın yoğun katılımı ve ilgisi söz konusu. Bu yoğun ilgide elbette yarışın kalitesi kadar katılanları kendisine hayran bırakan parkurun da etkisi var. Farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden ve tarihten izler taşıyan bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz. Olimpizm ruhuyla gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerin başında gelen yarı maratonu tüm katılımcıların sağlıklı ve sakatlanmadan tamamladığı bir yarış olmasını temenni ediyorum, şimdiden tüm atletlere başarılar diliyorum."