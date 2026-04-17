İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ise maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. İstanbul Yarı Maratonu'nun Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen 'Gold Label' ünvanına sahip Avrupa'nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olduğuna dikkat çeken Öztürk şunları söyledi: “Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu bu yıl 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Yüzün üzerinde farklı ülkeden yaklaşık 20 bin koşucuyu ağırlayacağız. Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirmenin yanında halkımızın yoğun katılımı ve ilgisi söz konusu. Bu yoğun ilgide elbette yarışın kalitesi kadar katılanları kendisine hayran bırakan parkurun da etkisi var. Farklı medeniyetlerden, farklı kültürlerden ve tarihten izler taşıyan bu güzel parkurda bu yıl da rekorlar bekliyoruz. Olimpizm ruhuyla gerçekleştirdiğimiz önemli etkinliklerin başında gelen yarı maratonu tüm katılımcıların sağlıklı ve sakatlanmadan tamamladığı bir yarış olmasını temenni ediyorum, şimdiden tüm atletlere başarılar diliyorum."