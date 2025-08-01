İşte 2025 yaz transfer döneminin en pahalı transferleri
Avrupa futbolunda transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için kesenin ağzını açtı. İşte yaz transfer döneminin en pahalı transferleri...
10) Jamie Gittens - 64.3 milyon euro
Chelsea, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Londra temsilcisi, Borussia Dortmund forması giyen İngiliz golcü Jamie Gittens’i kadrosuna kattı. Bu transfer karşılığında Alman ekibine 64.3 milyon euro ödeme yapıldı. Gittens, geçen sezon 48 karşılaşmada görev alıp 12 kez fileleri havalandırmıştı.
9) Martin Zubimendi - 65 milyon euro
Arsenal, orta sahasındaki boşluğu Real Sociedad’dan Martin Zubimendi ile doldurdu. Thomas Partey'in sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası harekete geçen Londra ekibi, bu transfer için 65 milyon euro harcadı.
8) Mateo Retegui - 68.25 milyon euro
Serie A'da Atalanta formasıyla geçen sezon gol krallığı yaşayan Mateo Retegui, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’ın yolunu tuttu. Golcü futbolcu için İtalyan kulübüne 68.25 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
7) Luis Diaz - 70 milyon euro
Kanatlarda yaşanan eksiklik nedeniyle Bayern Münih, Liverpool’un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz’ı kadrosuna dahil etti. Alman devi, Diaz için 70 milyon euroyu gözden çıkardı.