İşte 2025 yaz transfer döneminin en pahalı transferleri

10) Jamie Gittens - 64.3 milyon euro

Chelsea, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Londra temsilcisi, Borussia Dortmund forması giyen İngiliz golcü Jamie Gittens’i kadrosuna kattı. Bu transfer karşılığında Alman ekibine 64.3 milyon euro ödeme yapıldı. Gittens, geçen sezon 48 karşılaşmada görev alıp 12 kez fileleri havalandırmıştı.