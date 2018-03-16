İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Galatasaray derbisindeki taktiği belli oldu: Duran toplar !
F.Bahçe'nin derbide ana silahı 'her alanda baskı' olacak. İleride pres yaptırarak Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını engellemek isteyen Aykut Kocaman, orta alanda da tam hakimiyeti sağlayacak bir oyun planı geliştiriyor. İkinci bölgedeki bu hakimiyeti verimli hücumlara dönüştürme düşüncesinde olan sarı-lacivertli teknik direktör, özellikle kanatları etkin şekilde kullanabilmenin provalarını yaptırıyor.
GALATASARAY'IN ZAAFİYETİ: "YÜKSEK TOP"
Kocaman'ın kanat hücumlarına ağırlık vermesinin en önemli nedeni, Galatasaray'ın yüksek top zafiyetinden faydalanmak. Tecrübeli çalıştırıcı, bunun için deyim yerindeyse bir 'hava indirme' ekibi oluşturdu.
HAVA HAKİMİYETİ GOLÜ GETİRECEK
Kenar ortalarında forvetler Fernandao ve Soldado'nun mutlaka kale ağzında olmasını isteyen Kocaman, duran toplarda ise üstün hava hakimiyetleri olan Mehmet Topal, Josef, Neustadter ve Skrtel'e güveniyor.