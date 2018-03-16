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  3. 16 Mart 2018 12:54

İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Galatasaray derbisindeki taktiği belli oldu: Duran toplar !

İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !

F.Bahçe'nin derbide ana silahı 'her alanda baskı' olacak. İleride pres yaptırarak Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını engellemek isteyen Aykut Kocaman, orta alanda da tam hakimiyeti sağlayacak bir oyun planı geliştiriyor. İkinci bölgedeki bu hakimiyeti verimli hücumlara dönüştürme düşüncesinde olan sarı-lacivertli teknik direktör, özellikle kanatları etkin şekilde kullanabilmenin provalarını yaptırıyor.

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İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !

GALATASARAY'IN ZAAFİYETİ: "YÜKSEK TOP"
Kocaman'ın kanat hücumlarına ağırlık vermesinin en önemli nedeni, Galatasaray'ın yüksek top zafiyetinden faydalanmak. Tecrübeli çalıştırıcı, bunun için deyim yerindeyse bir 'hava indirme' ekibi oluşturdu.

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İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !

HAVA HAKİMİYETİ GOLÜ GETİRECEK
Kenar ortalarında forvetler Fernandao ve Soldado'nun mutlaka kale ağzında olmasını isteyen Kocaman, duran toplarda ise üstün hava hakimiyetleri olan Mehmet Topal, Josef, Neustadter ve Skrtel'e güveniyor.

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İşte Aykut Kocaman'ın Galatasaray taktiği !

ÖZEL ŞUT ÇALIŞMASI
Kocaman'ın derbide bir diğer silahı da kaleyi cepheden gören şutlar olacak. Sarı-lacivertli teknik direktör, bunun için antrenmanlarda özel şut çalışmaları da yaptırıyor.

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