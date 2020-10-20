İşte Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e önerilen sözleşme
Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz konusundaki ‘yeni kontrat krizi’ sürüyor.
Geçen hafta Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Milli orta saha oyuncusuyla ilgili olarak bir soruya, “Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Beşiktaş’ta top oynamak istemeyen kimseyle ise işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş’ta top oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde ise Allah yolunu açık etsin” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi, net bir tavır ortaya koymuştu.
Bu sözlerin ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan Dorukhan’ın menaceri Ahmet Bulut, “Asbaşkan Emre Kocadağ’la görüşüyoruz. Anlaşırsak neden gidelim” demişti. İşte o taraflar arasındaki sözleşme pazarlığının detaylarına ulaşıldı.
Görüşmeler tıkandı Kara Kartal’a 2018-19 sezonunun başında Eskişehirspor’dan gelen ve sezonluk 350 bin Euro’ya oynayan 24 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş’tan ilk yıl için 3,5; ikinci dönem için 4,2; üçüncü sene için de 5 kat zamlı maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah- Beyazlı yönetimden birinci senesi 1 milyon 250 bin Euro (11.6 milyon TL) diğer iki yılı da 250 bin Euro periyodik artışlı 3 dönemlik kontrat isteyen 24 yaşındaki futbolcuya, Beşiktaş’ın ise 6 milyon TL’den (645 bin Euro) 2+1 senelik sözleşme önerildiği belirtildi. Tarafların belirlediği rakamların arasında neredeyse uçurum olması sebebiyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.