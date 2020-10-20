İşte Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e önerilen sözleşme

Siyah- Beyazlı yönetimden birinci senesi 1 milyon 250 bin Euro (11.6 milyon TL) diğer iki yılı da 250 bin Euro periyodik artışlı 3 dönemlik kontrat isteyen 24 yaşındaki futbolcuya, Beşiktaş’ın ise 6 milyon TL’den (645 bin Euro) 2+1 senelik sözleşme önerildiği belirtildi. Tarafların belirlediği rakamların arasında neredeyse uçurum olması sebebiyle görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.