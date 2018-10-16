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  3. 16 Ekim 2018 17:16

İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

Devre arasında takıma bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için harkete geçti.

İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

Liverpool Echo'nun haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, Evertonlı yetkililerle bir araya geldi.

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İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a yolladığı golcü oyuncuyu devre arasında 6 aylık bedelsiz kiralamak istediği belirtildi.

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İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

EVERTON SICAK BAKMIYOR ANCAK...

Everton yönetiminin bedelsiz teklife sıcak bakmamasına rağmen, menajer Marco Silva'nın gözünden düşen oyuncunun maaşından kurtulmak ve yaz transfer döneminde başka bir takıma daha iyi bir fiyata satabilmek için transfere onay verebileceği iddia edildi.

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İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

Haberde ligde son oynanan Leicester City maçında sol açık Richarlison'u forvete çekerek Cenk'e şans vermemesi, Silva'nın Cenk'i kafasında sildiği anlamını taşıdığı yorumlarına yer verildi.

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