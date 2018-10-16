İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi
Devre arasında takıma bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için harkete geçti.
Liverpool Echo'nun haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, Evertonlı yetkililerle bir araya geldi.
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a yolladığı golcü oyuncuyu devre arasında 6 aylık bedelsiz kiralamak istediği belirtildi.
EVERTON SICAK BAKMIYOR ANCAK...
Everton yönetiminin bedelsiz teklife sıcak bakmamasına rağmen, menajer Marco Silva'nın gözünden düşen oyuncunun maaşından kurtulmak ve yaz transfer döneminde başka bir takıma daha iyi bir fiyata satabilmek için transfere onay verebileceği iddia edildi.