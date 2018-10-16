İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun teklifi

EVERTON SICAK BAKMIYOR ANCAK...



Everton yönetiminin bedelsiz teklife sıcak bakmamasına rağmen, menajer Marco Silva'nın gözünden düşen oyuncunun maaşından kurtulmak ve yaz transfer döneminde başka bir takıma daha iyi bir fiyata satabilmek için transfere onay verebileceği iddia edildi.

