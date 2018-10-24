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  3. 24 Ekim 2018 13:19

İşte Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç kadrosunu kafasında çizdi.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i

Karius

1/ 11
İşte Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i

Gökhan Gönül

2/ 11
İşte Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i

Domagoj Vida

3/ 11
İşte Beşiktaş'ın muhtemel Genk 11'i

Enzo Roco

4/ 11
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