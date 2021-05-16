İşte Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarı: Sergen Yalçın
Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2 gol atarak mağlup etti ve şampiyonluğu elde etti. Şompiyonluk kutlamaları sırasında ise gecenin en çok konuşulan ismi ise Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. İşte geceye damga vuran o anlar…
Süper Lig'te 42 haftalık düğün son haftada çözüldü Süper Lig'de 42 haftalık düğüm son haftada çözüldü ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.
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Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerek ligi birinci sırada bitirirken ikinci sırada bulunan Galatasaray bu akşam oynadığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.
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Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip maçın son düdüğünden sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Başarılı teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti.
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Maç sonunda yayıncı kuruluş muhabiri Sergen Yalçın’dan duygularını anlatması istedi. Ancak duygu dolu anlar yaşayan Sergen Yalçın ise sadece “Hayırlı olsun” diyebildi.
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