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  3. 12 Ekim 2018 17:04

İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !

Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !

Beşiktaş devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, listenin başı isim de belli oldu. İşte detaylar...
(Hürriyet)

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İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !

Sezon başında Atiba ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !

Atiba dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba- Oğuzhan ile aldığı verimi, Medel-Oğuzhan veya Medel- Tolgay ikilisiyle alamadı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !

Ancak Beşiktaş aradığı ismi İtalya buldu... O isim, Udinese takımında oynayan Seko Fofana... 23 yaşındaki oyuncu, satın alınma opsiyonuyla transfer edilecek.

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