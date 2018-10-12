İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı !
Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Beşiktaş devre arasında yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, listenin başı isim de belli oldu. İşte detaylar...
(Hürriyet)
Sezon başında Atiba ile yapılan sözleşme görüşmeleri uzadığı için Kanadalı futbolcu takımla kamp çalışmalarına katılamadı.
Atiba dönene kadar onun yerine Medel görev yaptı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, savunma önünde Atiba- Oğuzhan ile aldığı verimi, Medel-Oğuzhan veya Medel- Tolgay ikilisiyle alamadı.