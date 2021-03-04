İşte Caner Erkin krizinin perde arkası
Fenerbahçe’de Caner Erkin’in Trabzonspor maçı kadrosunda yer almaması ve devamında takımdan ayrı çalıştırılmasının sebepleri ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın bardağı taşıran sözleri de belli oldu. İşte krizin detayları...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Bu kararda Caner’in, Erol Bulut’un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve “Böyle oynarsak şampiyon olamayız” ifadesinin etkili olduğu belirlendi.
Çizgiyi aşan eleştiri ve olumsuz tavırları Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.
Başkan Koç yüksek enerjiye inanıyor Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.