İşte Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız futbolcular
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, gelen sakatlık haberleri artmaya başladı İşte sakatlıklardan ötürü Katar'a gidemeyecek yıldızlar...
Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bir yıldızdan daha kötü haber geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, Werder Bremen maçında sakatlanmıştı. İşte Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar...
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N'Golo Kante - Fransa
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Romelu Lukaku - Belçika
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Timo Werner - Almanya
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