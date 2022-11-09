İşte Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız futbolcular

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bir yıldızdan daha kötü haber geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. 30 yaşındaki başarılı futbolcu, Werder Bremen maçında sakatlanmıştı. İşte Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldızlar...