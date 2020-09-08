İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!
Forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio'yla anlaşmasının ardından golcü arayışları hız kazandı.
Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli takım, Eran Zahavi'yle anlaşma aşamasına gelmişti.
Sarı-lacivertli yönetim İsrailli golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağlasa da teknik heyetin bu futbolcuya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
ZAHAVI, EROL BULUT'UN İLK TERCİHİ DEĞİL Milliyet'in haberine göre, yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut'un sisteminde tercih edeceği ilk golcü değil.