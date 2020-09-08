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  3. 08 Eylül 2020 15:30

İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!

Forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio'yla anlaşmasının ardından golcü arayışları hız kazandı.

İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!

Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli takım, Eran Zahavi'yle anlaşma aşamasına gelmişti.

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İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!

Sarı-lacivertli yönetim İsrailli golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağlasa da teknik heyetin bu futbolcuya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

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İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!

ZAHAVI, EROL BULUT'UN İLK TERCİHİ DEĞİL Milliyet'in haberine göre, yetenekleri ve gol vuruşları üst seviye olsa da Zahavi, Erol Bulut'un sisteminde tercih edeceği ilk golcü değil.

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İşte Erol Bulut’un veto ettiği yıldız isim!

Erol Bulut'un, takımdan ayrılacak olan Vedat Muriqi'nin yerine benzer özelliklere sahip bir golcü arayışında olduğu belirtildi.

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