İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018/19 sezonu için kafasında Galatasaray modelini oluşturdu.
Transferde FFP'ye takılan Galatasaray'ın gündeminde 3 oyuncu yer alıyor: Emre Akbaba, Jason Denayer ve Ndiaye.
Sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Emre ve Denayer gelen teklifleri bir bir geri çevirirken, Ndiaye'ye talip olan takımlar da Stoke City'nin 20 milyon Euro bonservis talep etmesi sonucunda transferden çekildi.
Sarı-kırmızılı yönetim de Fatih Terim'in takımda görmeyi isteği bu üç oyuncu için şartlarını sonuna kadar zorlayacak ve transferleri bir an önce bitirmeye çalışacak. İşte üç oyuncunun son durumu...
EMRE AKBABA
Başakşehir ve Kasımpaşa'yı reddeden Alanyaspor'un 10 numarası, Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını gönderdi. Hocası Mesut Bakkal da aklı Galatasaray'da olan Emre Akbaba'yı Sivas'ta ilk 11'e almadı. Alanyaspor'a "Seneye bedava alırız" restini çeken sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon Euro bonserviste anlaşılmasını bekliyor.