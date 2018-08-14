  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Ağustos 2018 12:43

İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018/19 sezonu için kafasında Galatasaray modelini oluşturdu.

İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !

Transferde FFP'ye takılan Galatasaray'ın gündeminde 3 oyuncu yer alıyor: Emre Akbaba, Jason Denayer ve Ndiaye.


1/ 17
İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !

Sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Emre ve Denayer gelen teklifleri bir bir geri çevirirken, Ndiaye'ye talip olan takımlar da Stoke City'nin 20 milyon Euro bonservis talep etmesi sonucunda transferden çekildi.


2/ 17
İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !

Sarı-kırmızılı yönetim de Fatih Terim'in takımda görmeyi isteği bu üç oyuncu için şartlarını sonuna kadar zorlayacak ve transferleri bir an önce bitirmeye çalışacak. İşte üç oyuncunun son durumu...


3/ 17
İşte Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray modeli !

EMRE AKBABA

Başakşehir ve Kasımpaşa'yı reddeden Alanyaspor'un 10 numarası, Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını gönderdi. Hocası Mesut Bakkal da aklı Galatasaray'da olan Emre Akbaba'yı Sivas'ta ilk 11'e almadı. Alanyaspor'a "Seneye bedava alırız" restini çeken sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon Euro bonserviste anlaşılmasını bekliyor.


4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM