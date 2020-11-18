İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin performansları
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği oyunculardan Deniz Türüç ve Oğuz Kaan Güçtekin şu ana kadar performanslarıyla geçer not aldı. Yurt dışına giden oyunculardan Michael Frey attığı 3 golle dikkat çekerken Mathias Zanka da takımı Kopenhag'da kaptanlığa yükseldi.
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği oyunculardan Deniz Türüç ve Oğuz Kaan Güçtekin şu ana kadar performanslarıyla geçer not aldı. Yurt dışına giden oyunculardan Michael Frey attığı 3 golle dikkat çekerken Mathias Zanka da takımı Kopenhag'da kaptanlığa yükseldi. Çaykur Rizespor'a giden Murat Sağlam hiç şans bulamazken Barış Alıcı, Westerlo formasını 1 kez giyebildi.
Fenerbahçe bu sezon transferin en çok konuşulan takımı oldu. Yeni yapılanmaya giden sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu'nun büyük katkısı ile 18 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil ederken 28 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Bu oyunculardan genç ve tecrübeliler ile birlikte 15 futbolcuyu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.
GÖNDERİLEN OYUNCULARIN PERFORMANSI Kiralık olarak gönderilen oyuncuların verilerine bakıldığında bazılarının yeni takımlarında başarılı performans gösterdiği görülüyor. Sezon sonunda Fenerbahçe kendi oyuncularının gelecekleri hakkında karar verecek.