İşte Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin performansları

Fenerbahçe bu sezon transferin en çok konuşulan takımı oldu. Yeni yapılanmaya giden sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu'nun büyük katkısı ile 18 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil ederken 28 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Bu oyunculardan genç ve tecrübeliler ile birlikte 15 futbolcuyu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.