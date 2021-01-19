İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hikayesi

GOL ATMAK MI ASİST YAPMAK MI? "Çocukların çoğu gol atmayı daha fazla sever ancak küçüklüğümden beri asist yapmayı sevdim. Sebebi oldukça basit. Asist yaptığı zaman arkadaşın gol atar ve takımına yardım etmiş olursun."