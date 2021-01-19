İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da lince uğrayan Mesut Özil, boynundaki kolyesiyle herkese mesaj verdi.
Almanya Milli Takımı'ndan ırkçılığa maruz kaldığı için ayrılan Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği ve ziyaretine gittiği için de Almanya'da gündem olmuştu.
TÜRK BAYRAĞINI GURURLA TAŞIYOR Olaydan sonra, "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı uğradığı ırkçılık ve saygısızlık gerekçeleriyle bıraktıktan sonra, Türk bayrağını göğsünde gururla taşıyor." manşetleri dış basında yer almıştı.
İŞTE MESUT ÖZİL'İN HAYAT HİKAYESİ ''Kuran'dan ayetler okumak bana güç veriyor. Bunu yapmadığım takdirde kötü bir hisse kapılıyorum."