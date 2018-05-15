İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları
Dünya Futbolunun patronu FIFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) futbolla ilgili önerdiği değişiklikleri 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe sokacak..
FIFA, IFAB'ın sunduğu önerilerden kabul edilenleri 2018/19 sezonunda geçerli olacak şekilde 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe sokuyor.
Her geçen gün globalleşen futbolun, sınırları aşması nedeniyle sürekli yenilenme ihtiyacı duymasına tepkisiz kalmayan futbolun profesyonelleri yeşil sahalardaki oyunun kurallarını yeniden şekillendirmeye devam ediyor.