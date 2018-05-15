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  3. 15 Mayıs 2018 17:44

İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları

Dünya Futbolunun patronu FIFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) futbolla ilgili önerdiği değişiklikleri 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe sokacak..

İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları

Bildiğimiz futbol 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren değişiyor.

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İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları

FIFA, IFAB'ın sunduğu önerilerden kabul edilenleri 2018/19 sezonunda geçerli olacak şekilde 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe sokuyor.

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İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları

Her geçen gün globalleşen futbolun, sınırları aşması nedeniyle sürekli yenilenme ihtiyacı duymasına tepkisiz kalmayan futbolun profesyonelleri yeşil sahalardaki oyunun kurallarını yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

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İşte FIFA'nın yeni futbol kuralları

Bugün bildiğimiz futbolu oldukça değiştirmesi beklenen yeni kurallardan dikkat çekenleri şöyle:

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