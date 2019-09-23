İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!
Tüm taraftarlar derbi tarihine damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi. Kartlar, penaltılar ve kavgalara neden olan Galatasaray-Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken taraftarların hafızalarına kazınan derbi s
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı. İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...
Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'
Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.