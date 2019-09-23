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  3. 23 Eylül 2019 13:50

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!

Tüm taraftarlar derbi tarihine damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi. Kartlar, penaltılar ve kavgalara neden olan Galatasaray-Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken taraftarların hafızalarına kazınan derbi s

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı. İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...

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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!

Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'

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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!

Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.

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İşte Galatasaray Fenerbahçe derbilerine damga vuran sözler!

Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'

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