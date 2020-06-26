İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sezonun en kritik deplasmanı öncesi sarı kırmızılılarda kadro belirsizliği yaşanıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, eksiklerin çokluğu nedeniyle Başakşehir maçı öncesi ideal 11'ini kurmakta zorlanıyor.
Tecrübeli teknik adamın çözmeye çalıştığı ilk konu; ileri uçtaki eksiklik. Falcao ve Andone, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.
Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim'in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarak görev yapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.