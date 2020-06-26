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  3. 26 Haziran 2020 09:31

İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sezonun en kritik deplasmanı öncesi sarı kırmızılılarda kadro belirsizliği yaşanıyor.

İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

Teknik Direktör Fatih Terim, eksiklerin çokluğu nedeniyle Başakşehir maçı öncesi ideal 11'ini kurmakta zorlanıyor.

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İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

Tecrübeli teknik adamın çözmeye çalıştığı ilk konu; ileri uçtaki eksiklik. Falcao ve Andone, sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar.

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İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

Cezası üç maça indirilmesine rağmen, Adem Büyük bu hafta da forma giyemeyecek. Elinde santrforu kalmayan Terim'in en büyük güvencesi Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında santrfor olarak görev yapacak ve skor yükünü üstlenmeye çalışacak.

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İşte Galatasaray'ın Başakşehir 11'i...

Sol kanatta Onyekuru'dan doğacak boşluğa Ömer Bayram geçecek. Sağda Feghouli'nin yeri garanti.

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