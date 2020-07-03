SON DAKİKA
İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI - TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Temmuz 2020 09:41

İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!

Süper Lig'de bitime az bir süre kala transferde harekete geçen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına kolları şimdiden sıvadı.

İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.

1/ 13
İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!

Yeni sezonda kadrodaki birçok isimle vedaya hazırlanan Aslan, bu isimlerden boşalan yerleri de yapacağı nokta atışı transferlerle doldurmak istiyor.

2/ 13
İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!

Corona virüsü pandemisi sonrası tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen sarı-kırmızılılar yapacağı transfer hamlelerinde bonservisi elinde olan isimlere yönelmeyi hedefliyordu.

3/ 13
İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!

Birçok transfer söylentisinin ardından ilk somut adımlarını atmaya başlayan Galatasaraylı kurmayların hedefi şampiyon bir kadro oluşturarak önümüzdeki sezon kupayı taraftarlara armağan etmek...

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM