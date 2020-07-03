İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
Süper Lig'de bitime az bir süre kala transferde harekete geçen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek adına kolları şimdiden sıvadı.
Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray'da, gelecek sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.
Yeni sezonda kadrodaki birçok isimle vedaya hazırlanan Aslan, bu isimlerden boşalan yerleri de yapacağı nokta atışı transferlerle doldurmak istiyor.
Corona virüsü pandemisi sonrası tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen sarı-kırmızılılar yapacağı transfer hamlelerinde bonservisi elinde olan isimlere yönelmeyi hedefliyordu.