İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

Fotomaç'ın haberine göre; Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim takımı hareketlendirecek bir isim için talimatı verdi. Daha 5. haftadaki Malatya maçından başlayarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen Terim'in önüne Hollanda'dan bir isim geldi.