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  3. 04 Ekim 2019 13:50

İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

Tehlikeli bölgeye top taşımakta sorun yaşayan Galatasaray, gol yollarında adeta büyük bir kriz yaşıyor. Yönetimden sol açık için sağ ayaklı bir oyuncu isteyen Terim'e güzel haber geldi. İşte Cimbom'un yeni Onyekuru'su olacak o genç oyun

İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

Fotomaç'ın haberine göre; Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim takımı hareketlendirecek bir isim için talimatı verdi. Daha 5. haftadaki Malatya maçından başlayarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen Terim'in önüne Hollanda'dan bir isim geldi.

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İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

Sol kanatta sağ ayağıyla oynayabilecek bu oyuncunun Ajax'ın geçen sezon başında Mechelen'den 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği Burkina Fasolu genç yıldız olduğu bildirildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

O oyuncu Hassane Bande... Gözlemcilerin yüksek bir rakama alınmasına rağmen bu sezon hiç şans verilmeyen 20 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması önerisinde bulundukları kaydedildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı

AJAX'IN DA İŞİNE GELİR Teknik patron Fatih Terim'in onay verip yönetime bildirmesi halinde de geçen sezondan beri izlenen fakat teklif yapılmayan Burkino Fasolu oyuncu için Ajax'ın kapısı kiralık anlaşmasıyla çalınacağı öğrenildi.

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