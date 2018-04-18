İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

Her gün dünyaca ünlü aşçının kendisi için özel olarak hazırladığı sağlıklı yemekleri yiyen İlkay Gündoğan, Michelin yıldızlı şefe şiş kebap ve çılbır yapmayı öğretti.



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