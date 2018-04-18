İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !
ingiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Türk mutfağını kulübe de tattırdı.
Balıkesir Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, Türk lezzetlerinden vazgeçmedi.
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin Türk yıldızı, geçtiğimiz yıl kendisine özel bir şef tuttu.
27 yaşındaki Gündoğan; takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, David Silva ve Sergio Agüero gibi dünyaca ünlü şef Jonny Marsh ile çalışmaya başladı.