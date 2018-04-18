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  3. 18 Nisan 2018 16:21

İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

ingiltere Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Türk mutfağını kulübe de tattırdı.

İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

Balıkesir Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, Türk lezzetlerinden vazgeçmedi.


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İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin Türk yıldızı, geçtiğimiz yıl kendisine özel bir şef tuttu.


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İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

27 yaşındaki Gündoğan; takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, David Silva ve Sergio Agüero gibi dünyaca ünlü şef Jonny Marsh ile çalışmaya başladı.


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İşte Manchester City'e şampiyonluğu getiren Türk yemekleri !

Her gün dünyaca ünlü aşçının kendisi için özel olarak hazırladığı sağlıklı yemekleri yiyen İlkay Gündoğan, Michelin yıldızlı şefe şiş kebap ve çılbır yapmayı öğretti.

ÇILBIR NASIL YAPILIR? TARİFİ İÇİN TIKLAYIN...

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