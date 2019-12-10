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  3. 10 Aralık 2019 10:35

İşte Merih Demiral'ın yeni adresi

İtalyan devi Juventus'ta oynayan milli yıldız Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takasla İspanyol devine transfer olacağı iddia edilen genç stoperin, bu ayrılığa sıcak baktığı yazıldı. İşte spor basınında ses getiren

İşte Merih Demiral'ın yeni adresi

Milli takımımızın başarılı ismi Merih Demiral ile ilgili son dakika transfer gelişmesi...

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İşte Merih Demiral'ın yeni adresi

Teknik direktör Sarri tarafından tercih edilmeyen ve yedek kulübesine adeta hapsolan Merih'in yeni adresi açıklandı.

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İşte Merih Demiral'ın yeni adresi

Oynatılmadığı için Juventus taraftarları tarafından yönetime sık sık eleştiri ve tepki gelmeye devam eden Merih'in takasla takımdan ayrılacağı duyuruldu.

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İşte Merih Demiral'ın yeni adresi

"GÖNDERİLEBİLİR" DEDİLER! Transfer planı hazırlayan teknik direktör Sarri, Merih'in gönderilmesi raporunu tuttu ve siyah beyazlılar harekete geçti.

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