İşte Merih Demiral'ın yeni adresi
İtalyan devi Juventus'ta oynayan milli yıldız Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takasla İspanyol devine transfer olacağı iddia edilen genç stoperin, bu ayrılığa sıcak baktığı yazıldı. İşte spor basınında ses getiren
Teknik direktör Sarri tarafından tercih edilmeyen ve yedek kulübesine adeta hapsolan Merih'in yeni adresi açıklandı.
Oynatılmadığı için Juventus taraftarları tarafından yönetime sık sık eleştiri ve tepki gelmeye devam eden Merih'in takasla takımdan ayrılacağı duyuruldu.