İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.