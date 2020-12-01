İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.