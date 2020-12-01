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  3. 01 Aralık 2020 13:50

İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

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İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.

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İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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İşte Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detay!

MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

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