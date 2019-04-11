İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliğinde son aşamaya gelindi. Peki yeni Şampiyonlar Ligi nasıl olacak? Bu yeniliğin Türk takımlarına katkısı ne olacak? İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni sistem.
Yıllardır konuşulan Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliğinde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.
UEFA'nın amacı, kulüpler bazında dünyanın en çok ilgi çeken futbol turnuvası olan Devler Ligi'ni daha rekabetçi hale getirip, maç sayısını katlamak.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, yeni formatın detaylarını okuyucularıyla paylaştı.