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  3. 11 Nisan 2019 18:45

İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliğinde son aşamaya gelindi. Peki yeni Şampiyonlar Ligi nasıl olacak? Bu yeniliğin Türk takımlarına katkısı ne olacak? İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni sistem.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Yıllardır konuşulan Şampiyonlar Ligi'ndeki format değişikliğinde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

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İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

UEFA'nın amacı, kulüpler bazında dünyanın en çok ilgi çeken futbol turnuvası olan Devler Ligi'ni daha rekabetçi hale getirip, maç sayısını katlamak.

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İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, yeni formatın detaylarını okuyucularıyla paylaştı.

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İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Şu anda 8 grupta 4'er takım mücadele ediyor, ilk 2 sırayı alan takımlar üst tura çıkıyordu.

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