İşte Sergen Yalçın'ın devre arası transfer listesi
Sakatlığını atlatmasının ardından Everton’da kadroya girmeye başlayan tecrübeli golcü Cenk Tosun için ara transfer döneminde çalışma başlatılacak. Yönetim, bu kez A Milli golcüyü bonservisiyle almayı planlıyor.
Ligde 12 hafta sonunda zirveyle puan farkının 10'a yükselmesi sonrasında Beşiktaş'ta transfer çalışmaları erkenden başlamıştı. Özellikle bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntıyı yeni transferle çözmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen A Milli golcü Cenk Tosun'u liste başına yazmıştı. Tecrübeli ismi Ocak ayında kadrosuna katmak için nabız yoklamaya başlayan yönetim, planlamasını hazırladı.
Geçen sezon takıma kiralık olarak kazandırılan Cenk Tosun için idareciler bu kez oyuncunun bonservisi için girişimde bulunacak.
Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı futbolcuyu devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlayan idareciler, bu konuda Cenk Tosun'la da temas kurdu.
Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun için Ocak operasyonu planlanıyor.