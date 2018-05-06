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  3. 06 Mayıs 2018 15:45

İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala, sözleşmeleri bitecek futbolcuların da ayrılma ihtimalleri gündeme gelmeye başladı.

İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

İşte o isimler ve transfer ihtimalleri...

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İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Beşiktaş ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı özellikle İngiliz takımları ile anılıyor. Bir sürpriz yapıp Beşiktaş'a veda edebilir.

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İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

EDIN VISCA

Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca, Süper Lig'de yine asist krallığının zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 Milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde Bosnalı yıldızın ayrılığı gerçekleşebilir.

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İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

JOSEF DE SOUZA

WBA'nın adeta kapısından dönen Josef de Souza, Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 Milyon Euro'luk bonservis bedeli önündeki engel olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek.

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