İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !
Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala, sözleşmeleri bitecek futbolcuların da ayrılma ihtimalleri gündeme gelmeye başladı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı özellikle İngiliz takımları ile anılıyor. Bir sürpriz yapıp Beşiktaş'a veda edebilir.
EDIN VISCA
Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca, Süper Lig'de yine asist krallığının zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 Milyon Euro'nun üzerine çıkması halinde Bosnalı yıldızın ayrılığı gerçekleşebilir.