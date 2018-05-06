İşte sezon sonu sözleşmeleri biten futbolcular !

JOSEF DE SOUZA



WBA'nın adeta kapısından dönen Josef de Souza, Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 Milyon Euro'luk bonservis bedeli önündeki engel olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek.