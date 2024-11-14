İşte Türk kadının gücü... 'Elinin hamuruyla olmaz'' demişlerdi... Çok da güzel oldu
"Elinin hamuruyla olmaz", "kadınlar başarılı olamaz", "erkek işi" diyenlere inat şampiyon olup kupa kaldıran ralli pilotu Nazan Zorlu hem kadınlara yönelik ayrımcılık yapanları susturdu, hem de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şampiyon ralli pilotu Nazan Zorlu aynı zamanda bir bankada yöneticilik yapıyor ve "mutfakta da rakibim yoktur" diyor.
Trofeo Italiano Rally Şampiyonası’nda mücadele eden Nazan Zorlu, organizasyonun son etabı olan Villa d’Este Aci Como kadınlar kategorisinde zafere ulaştı. Co-pilotu Özhan Çıplak ile Avrupa’da ralli şampiyonluğu kazanan ilk Türk kadın pilot olan Zorlu, Türk kadınlarının motor sporlarındaki yerini güçlendirdi. Enplus'ın desteklediği Zorlu, bu başarıyla uluslararası arenada büyük takdir toplarken adından söz ettirdi. Nazan Zorlu, elde ettiği başarıların ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Toplam 11 yarışın 5'ine katıldıklarını vurgulayan Zorlu, "İtalya'da ralli şampiyonasında sezonu kadın pilotlarda şampiyon olarak kapattık. Bu yarışlardan 2 tanesini kadınlarda 1’inci olarak bitirdik. Burada aldığımız ünvanla da Avrupa'da ralli kazanan ilk Türk kadın pilot olma unvanını da kazanmış olduk. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Şu anda da bunun keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.
Şampiyonluğu tarifsiz bir duygu olarak nitelendiren Nazan Zorlu, "Çok mutlu oldum. Tek başına yaptığınız bir iş değil. Bu işe gönül koyan bu iş için heyecanlanan çok fazla kişi vardı. Ralli çok büyük bir ekip işi. Bu hikayeye inanan gönül veren herkes adına mutlu oluyorsunuz. Geçen sene Türkiye Ralli Şampiyonası oldu. Orada da kadın pilotlar 2’ncisi olarak bitirmiştim. Bu rallide benim 2’nci senem. Açıkçası motor sporlarına ralliden devam etmek istiyorum. Esas kovaladığımız şampiyona Avrupa Ralli Şampiyonası olacak." ifadelerini kullandı.
Profesyonel hayatta çalışan kadınların biraz daha zorlayıcı şartlarla mücadele ettiğini dile getiren Nazan Zorlu, "Kadın olarak yola çıktığınızda bütün işler aslında görece biraz daha zordur. Motor sporları biraz daha zorlayıcı. İş hayatının genelinde kadınlar için zorlayıcı şartlar var. Burada motor sporları dışında benim adıma bu hikayenin bir anlamı var. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabildikten sonra hayallerini gerçekleştirmekle ilgili nelerin mümkün olacağını ben kendimde gördüm. Ayrıca ralli içinde de gerçekten nereden başlayacağını bilemeyen bu işe çok meraklı çok gönüllü birçok insan var. Bu hikayeyi de sık sık paylaşıyoruz ki nereden ve nasıl başlanabileceğini aslında her yaşta her konumda bir yerden girilebileceğini göstermek de çok değerli. 'Hepsi bir arada nasıl oluyor?' diyecek olursanız aslında zamanı doğru yönetmekle oluyor. Zamanı en çok istediğiniz, en çok keyif aldığınız şeye harcayınca aslında her biri birini destekler nitelikte olabiliyor" şeklinde konuştu.