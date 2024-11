İşte Türk kadının gücü... 'Elinin hamuruyla olmaz'' demişlerdi... Çok da güzel oldu

Profesyonel hayatta çalışan kadınların biraz daha zorlayıcı şartlarla mücadele ettiğini dile getiren Nazan Zorlu, "Kadın olarak yola çıktığınızda bütün işler aslında görece biraz daha zordur. Motor sporları biraz daha zorlayıcı. İş hayatının genelinde kadınlar için zorlayıcı şartlar var. Burada motor sporları dışında benim adıma bu hikayenin bir anlamı var. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabildikten sonra hayallerini gerçekleştirmekle ilgili nelerin mümkün olacağını ben kendimde gördüm. Ayrıca ralli içinde de gerçekten nereden başlayacağını bilemeyen bu işe çok meraklı çok gönüllü birçok insan var. Bu hikayeyi de sık sık paylaşıyoruz ki nereden ve nasıl başlanabileceğini aslında her yaşta her konumda bir yerden girilebileceğini göstermek de çok değerli. 'Hepsi bir arada nasıl oluyor?' diyecek olursanız aslında zamanı doğru yönetmekle oluyor. Zamanı en çok istediğiniz, en çok keyif aldığınız şeye harcayınca aslında her biri birini destekler nitelikte olabiliyor" şeklinde konuştu.