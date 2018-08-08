İşte Veli Kavlak ayrılığının perde arkası
Beşiktaş'ın apar topar sözleşmesini feshettiği Veli Kavlak olayında sır perdesi aralandı.
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Veli Kavlak’ın sözleşmesini apar topar feshetti. Şok eden detaylar ortaya çıktı...
(Akşam)
İki sezondur sakat olmasına rağmen Veli Kavlak’ın sözleşmesini feshetmeyen Beşiktaş yönetimi, sakatlığı geçmek üzere olan oyuncu hakkında neden böyle ani bir karar aldı? İşte cevabı...
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş’ta iki sezondur topa ayağını değdirmemesine rağmen sezonluk 1.6 milyon euro para kazanan (2 yılda yaklaşık 20 milyon TL) Veli Kavlak, geciken alacakları için herkesten önce ihtarname çekmişti. Kulübe, “Geciken alacaklarımı ödemezseniz tek taraflı sözleşmemi feshedeceğim” yazısı gönderen Veli’nin ihtarnamesini gören Başkan Fikret Orman, çıldırdı.