İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu
İtalyan devi Lazio, Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes'e talip oldu.
TRT Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre; Serie A'nın köklü kulübünün orta saha takviyesi için Gedson'u listenin ilk sırasına eklediğini yazdı.
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Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.
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Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğuna vurgu yapıldı.
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Portekizli orta sahanın ismi özellikle Rusya'dan Zenit ve İspanyol ekipleri ile anılıyor... Başkan Serdal Adalı ise her defasında Gedson Fernandes’in Benfica’da bulunan yüzde 50’lik hakkını almadan oyuncuyu göndermeyeceğini ifade ediyor.
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