İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu

Portekizli orta sahanın ismi özellikle Rusya'dan Zenit ve İspanyol ekipleri ile anılıyor... Başkan Serdal Adalı ise her defasında Gedson Fernandes’in Benfica’da bulunan yüzde 50’lik hakkını almadan oyuncuyu göndermeyeceğini ifade ediyor.