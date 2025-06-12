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  4. Beşiktaş taraftarının sevgilisi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif ortaya çıktı

İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu

İtalyan devi Lazio, Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes'e talip oldu.

İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu - Resim: 1

TRT Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre; Serie A'nın köklü kulübünün orta saha takviyesi için Gedson'u listenin ilk sırasına eklediğini yazdı.

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İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu - Resim: 2

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. 

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İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu - Resim: 3

Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğuna vurgu yapıldı.

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İtalyan devi Gedson Fernandes'e talip oldu - Resim: 4

Portekizli orta sahanın ismi özellikle Rusya'dan Zenit ve İspanyol ekipleri ile anılıyor... Başkan Serdal Adalı ise her defasında Gedson Fernandes’in Benfica’da bulunan yüzde 50’lik hakkını almadan oyuncuyu göndermeyeceğini ifade ediyor.

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