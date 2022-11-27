İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki karşılaşmada saha savaş alanına döndü. Kaleci Ozan Evrim Özenç başına aldığı darbelerle yaralanırken, karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Geriye ise bu korkunç görüntüler kaldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.
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Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı.
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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.
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Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı.
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