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İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki karşılaşmada saha savaş alanına döndü. Kaleci Ozan Evrim Özenç başına aldığı darbelerle yaralanırken, karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Geriye ise bu korkunç görüntüler kaldı.

İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı - Resim: 1

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

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İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı - Resim: 2

 Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan’a korner diğeri ile saldırdı. 

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İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı - Resim: 3

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı.

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İzmir derbisinde kan aktı! Kaleciye korner direği ile vurdular, maç yarım kaldı - Resim: 4

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. 

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