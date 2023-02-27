Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken maç öncesi Jorge Jesus'un yaptığı konuşma dikkat çekti.
Bütün Türkiye’yi yasa ve gözyaşına boğan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’e verilen 19 günlük ara, hafta sonu oynanan erteleme maçlarıyla yeniden start alırken, yaşanan acıların Fenerbahçe-Konyaspor maçına olan etkileri bitiş düdüğünden sonra bir bir ortaya çıktı.
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Tribünlerde her renkten taraftarların bir araya geldiği, protokolde ise 11 kulüp başkanının kenetlendiği maçta soyunma odasında konuşulanlar, Fenerbahçeli futbolcuların acıları içselleştirmesi ve yönetimin yaptıkları maç sonu netleşti.
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İlk günden bu yana deprem konusunda farkındalık mesajları veren, yardım kampanyalarına büyük destek sağlayan futbolcular da teknik direktörlerinin konuşmasını haklı ve yerinde buldu.
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YAŞAMINI YİTİREN TARAFTARLAR ANILDI
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