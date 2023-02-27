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  4. Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket

Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken maç öncesi Jorge Jesus'un yaptığı konuşma dikkat çekti.

Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket - Resim: 1

Bütün Türkiye’yi yasa ve gözyaşına boğan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’e verilen 19 günlük ara, hafta sonu oynanan erteleme maçlarıyla yeniden start alırken, yaşanan acıların Fenerbahçe-Konyaspor maçına olan etkileri bitiş düdüğünden sonra bir bir ortaya çıktı. 

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Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket - Resim: 2

Tribünlerde her renkten taraftarların bir araya geldiği, protokolde ise 11 kulüp başkanının kenetlendiği maçta soyunma odasında konuşulanlar, Fenerbahçeli futbolcuların acıları içselleştirmesi ve yönetimin yaptıkları maç sonu netleşti.

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Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket - Resim: 3

İlk günden bu yana deprem konusunda farkındalık mesajları veren, yardım kampanyalarına büyük destek sağlayan futbolcular da teknik direktörlerinin konuşmasını haklı ve yerinde buldu.  

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Jesus'tan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi alkışlanacak hareket - Resim: 4

YAŞAMINI YİTİREN TARAFTARLAR ANILDI

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