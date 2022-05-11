Jorge Jesus yanında yıldız forveti de getiriyor!

Geçen yaz ve kış transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile geçen 30 yaşındaki forvet ile Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. Benfica'nın teknik direktör Roger Schmidt ile anlaşmasından sonra takımda istemediği belirtilen Seferovic'in Portekiz ekibinden ayrılacağı kesinleşti.