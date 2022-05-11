Jorge Jesus yanında yıldız forveti de getiriyor!
Kanarya tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelirken forvet bölgesine Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisinin geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat yürüttüğü teknik direktör arayışlarında en büyük aday olan Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelindi. Hücum bölgesindeki yaşadığı problemleri bir daha yaşamak istemeyen Kanarya ön bölgeye yıldız transferi yapmayı planlıyor.
4-4-2 adlı site de yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler Benfica'nın İsviçreli forveti Haris Seferovic ile ilgileniyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte eski öğrencisiyle tekrardan buluşmaları an meselesi.
Geçen yaz ve kış transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile geçen 30 yaşındaki forvet ile Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. Benfica'nın teknik direktör Roger Schmidt ile anlaşmasından sonra takımda istemediği belirtilen Seferovic'in Portekiz ekibinden ayrılacağı kesinleşti.
Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvetin sakatlıkları geride bırakıp yeni bir sayfa açması bekleniyor. Benfica ile bu sezon toplam 15 maça çıkan golcü oyuncu 5 gol 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.