Juventus'ta krizin adın Pirlo

KRİZİN BOYUTU... İtalyan basını ise Juventus'ta futbolcular ve Pirlo arasındaki krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanıyor.