Juventus'ta krizin adın Pirlo
Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.
Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.
ZİRVENİN UZAĞINDA Kötü başlangıcın ardından Serie A'da lider Milan'ın 6 puan arkasına düşen Juventus, son olarak favori çıktığı maçta Benevento ile 1-1 berabere kaldı.Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Juventus'ta bu maçın ardından resmen ortalık karıştı...
DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ Pirlo, Benevento maçından sonra oyuncularını hedef alırken ''Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var.'' sözleri takımda deprem etkisi yarattı.