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  3. 01 Aralık 2020 13:55

Juventus'ta krizin adın Pirlo

Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Juventus'ta krizin adın Pirlo

Juventus, yeni teknik direktör Andrea Pirlo ile sezona istediği gibi başlayamazken flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Juventus'ta krizin adın Pirlo

ZİRVENİN UZAĞINDA Kötü başlangıcın ardından Serie A'da lider Milan'ın 6 puan arkasına düşen Juventus, son olarak favori çıktığı maçta Benevento ile 1-1 berabere kaldı.Puan kayıplarına bir yenisini ekleyen Juventus'ta bu maçın ardından resmen ortalık karıştı...

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Juventus'ta krizin adın Pirlo

DEPREM ETKİSİ YARATAN SÖZ Pirlo, Benevento maçından sonra oyuncularını hedef alırken ''Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var.'' sözleri takımda deprem etkisi yarattı.

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Juventus'ta krizin adın Pirlo

KRİZİN BOYUTU... İtalyan basını ise Juventus'ta futbolcular ve Pirlo arasındaki krizin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus'ta Pirlo ve futbolcular arasında büyük bir iletişim sorunu yaşanıyor.

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