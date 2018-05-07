Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Gönül yaşının ilerlemesiyle birlikte istikrarını kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple sık sık sol bek Adriano'yu bu kanada çekmek zorunda kaldı. Ancak böyle olunca da sol kanat zayıfladı.

