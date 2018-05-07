Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!
Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Gönül yaşının ilerlemesiyle birlikte istikrarını kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple sık sık sol bek Adriano'yu bu kanada çekmek zorunda kaldı. Ancak böyle olunca da sol kanat zayıfladı.
HEDEFTE İKİ SAĞ BEK VAR
Siyah-beyazlılar transfer döneminde bu bölgeye iki isim birden almayı planlıyor.
LICHTSTEINER'İN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Biri Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan dünyaca ünlü oyuncu Stephan Lichtsteiner. 34 yaşındaki futbolcu tecrübesiyle bu kanat için düşünülüyor.