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  3. 07 Mayıs 2018 15:45

Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Gönül yaşının ilerlemesiyle birlikte istikrarını kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş bu sebeple sık sık sol bek Adriano'yu bu kanada çekmek zorunda kaldı. Ancak böyle olunca da sol kanat zayıfladı.

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Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

HEDEFTE İKİ SAĞ BEK VAR

Siyah-beyazlılar transfer döneminde bu bölgeye iki isim birden almayı planlıyor.

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Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

LICHTSTEINER'İN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Biri Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan dünyaca ünlü oyuncu Stephan Lichtsteiner. 34 yaşındaki futbolcu tecrübesiyle bu kanat için düşünülüyor.

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Juventus'un yıldızı bedavaya Beşiktaş'a transfer oluyor!

GELECEĞE YATIRIM: ZEKİ ÇELİK

Bir diğer isim ise İstanbulspor'da forma giyen Zeki Çelik. 22'lik oyuncu da gelecek vaat ediyor.

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