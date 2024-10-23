Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı
Süper Lig'te yeni sezona dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe'de masada yapılan hiç bir hesap yeşil sahalara uymayınca rüzgar bir anda terse döndü. Mourinho ile yolların ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşulurken, dev teknik direktör için Fenerbahçe'nin ödeyeceği tazminat tutarı dudak uçuklattı.
Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de alınan sonuçlar taraftarın moralini bozarken Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik de Sarı-Lacivertli camiada bardağı taşıran son damla oldu.
Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.
Basın mensuplarının yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek basınla da arasını bozan Mourinho'nun geleceği sorgulanıyor.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho her maçta kendisine tanınan krediyi tüketirken, ünlü teknik adamın görevine son verilmesi durumunda Sarı-Lacivertli kulübün kasasından çıkacak tazminat tutarı da belli oldu.