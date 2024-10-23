Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.