Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı

Karşılaşmaya Fenerbahçe, “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri” 11'i ile çıktı. Galatasaray ise “Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen” 11’i ile sahada yer aldı.