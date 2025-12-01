  1. Anasayfa
  4. Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe, “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri” 11'i ile çıktı. Galatasaray ise “Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen” 11’i ile sahada yer aldı.

Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde başlayan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 

Konuk Galatasaray, 27’nci dakikada öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Sane, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Oosterewolde’ye çarpan top ağlara gitti: 0-1. 

