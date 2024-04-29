Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı
Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa’nın yardımcı antrenörü Dilayda Erel heyecanıyla ilgi odağı oldu.
Kaynak: İHA
1 / 8
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u 84-71 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.
2 / 8
Büyük heyecana sahne olan maçta teknik heyetler de kenarda ter döktü.
3 / 8
Eski basketbolcu ve Bursa Ant Spor'un yardımcı antrenörü Dilayda Erel’in kenardaki heyecanı ise görülmeye değerdi.
4 / 8