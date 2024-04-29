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Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı

Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa’nın yardımcı antrenörü Dilayda Erel heyecanıyla ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA
Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı - Resim: 1
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Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı - Resim: 2

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u 84-71 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. 

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Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı - Resim: 3

Büyük heyecana sahne olan maçta teknik heyetler de kenarda ter döktü. 

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Kadın antrenör Yılmaz Vural'ı aratmadı - Resim: 4

Eski basketbolcu ve Bursa Ant Spor'un yardımcı antrenörü Dilayda Erel’in kenardaki heyecanı ise görülmeye değerdi. 

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