Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı
Kadın futbol hakemi Emanuela Rusta, taciz mesajları nedeniyle Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.
Kadın futbol hakemi Emanuela Rusta, "seksi hakem" olarak anılmaktan bıktığını açıkladı.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile Real Madrid arasında oynanacak maçta düdük çalacak Rusta, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
30 yaşındaki hakem Arnavutluk'ta bir erkekler SuperLiga maçını yöneten ilk kadın olmasının ardından Avrupa futbolunda da sahne aldı.
"HAKEMLİK CİNSİYET DEĞİL, YETKİNLİK MESELESİDİR"
Rusta, Marca aracılığıyla AFP'ye şunları söyledi:
"Diğer şeylerden çok profesyonelliğime odaklanmalılar. Kabul edilmek için çok mücadele etmelisiniz. Cam tavanı paramparça etmelisiniz. Hakemlik bir cinsiyet meselesi değil, yetkinlik meselesidir. İyi kararlar verebilmek için oyunun kurallarını çok iyi bilmeniz, aynı zamanda fiziksel olarak formda olmanız ve konsantrasyon yeteneğinizin yüksek olması gerekir."
Öte yandan Rusta hakkında yazılan başlıklar arasında "ateşi yükselten seksi hakem" ifadesi de yer alıyor.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Kadın hakem Rusta'nın daha önce sosyal medyayı aktif olarak kullandığı, ancak platform üzerinden gelen cinsiyetçi mesajlardan dolayı Instagram hesabını kapattığı kaydedildi.
"TAKDİR EDİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"
Sözlerine takdir edildiğini hissederek devam eden Rusta, "Umarım en üst erkekler kategorisinde dört kadının maç yönettiği günler uzak değildir. Görünüşte erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ortam olsa da, sahada yaptığım iş için saygı duyulduğumu ve takdir edildiğimi hissediyorum. Bunu profesyonel bir ilişki olarak gördüğünüz, doğru, objektif ve adanmış olduğunuz sürece, meslektaşlarınızdan veya Dernekten yardım eksikliği olmaz." diye konuştu.