Kadın hakem Emanuela Rusta'dan taciz isyanı

"TAKDİR EDİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Sözlerine takdir edildiğini hissederek devam eden Rusta, "Umarım en üst erkekler kategorisinde dört kadının maç yönettiği günler uzak değildir. Görünüşte erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ortam olsa da, sahada yaptığım iş için saygı duyulduğumu ve takdir edildiğimi hissediyorum. Bunu profesyonel bir ilişki olarak gördüğünüz, doğru, objektif ve adanmış olduğunuz sürece, meslektaşlarınızdan veya Dernekten yardım eksikliği olmaz." diye konuştu.