Kameni'den transfer itirafları !
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Carlos Kameni, Malaga'dan Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, AS gazetesine konuştu.
Kamerunlu file bekçisi, Türkiye'deki hayatından olası bir transferine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kameni'nin sözleri:
İstanbul'da kendini nasıl hissediyorsun?
"Her şey çok güzel. Bu güzel şehre çabuk adapte oldum. Tek problem trafik. Ancak bu şehirde yaşamak çok güzel."