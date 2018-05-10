  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Mayıs 2018 11:59

Kameni'den transfer itirafları !

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Carlos Kameni, Malaga'dan Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kameni'den transfer itirafları !

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, AS gazetesine konuştu.

1/ 17
Kameni'den transfer itirafları !

Kamerunlu file bekçisi, Türkiye'deki hayatından olası bir transferine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kameni'nin sözleri:

2/ 17
Kameni'den transfer itirafları !

İstanbul'da kendini nasıl hissediyorsun?

"Her şey çok güzel. Bu güzel şehre çabuk adapte oldum. Tek problem trafik. Ancak bu şehirde yaşamak çok güzel."

3/ 17
Kameni'den transfer itirafları !

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi takımı. Oyuncularının kendilerini iyi hissetmesi için her imkanı sağlayan bir kulüp."

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM