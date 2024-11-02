Kara Kartal kendi evinde ağır yaralı: Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 yendi
Beşiktaş kendi taraftarı karşısında çok ağır bir yenilgi aldı ve Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Siyah Beyazlı ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’de bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.
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Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.
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Kartal bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
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