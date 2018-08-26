Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Liverpool'un kalecisi Loris Karius Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile 2 yıllık anlaşma yaptı.
Dün akşam özel uçakla Türkiye'ye gelen Karius, Beşiktaşlı taraftarlarca havaalanında sevinçle karşılanırken, sosyal medyada da günün konusu oldu.
Beşiktaş’ın Loris Karius ile anlaşmaya vardığını açıklaması üzerine sosyal medyada kalecinin yakışıklılığı konuşuldu.