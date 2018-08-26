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  3. 26 Ağustos 2018 14:28

Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor


Liverpool'un kalecisi Loris Karius Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

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Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor

Dün akşam özel uçakla Türkiye'ye gelen Karius, Beşiktaşlı taraftarlarca havaalanında sevinçle karşılanırken, sosyal medyada da günün konusu oldu.

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Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor

Beşiktaş’ın Loris Karius ile anlaşmaya vardığını açıklaması üzerine sosyal medyada kalecinin yakışıklılığı konuşuldu.

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Karius'u gören Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor

Loris Karius’u Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeten sosyal medya kullanıcıları, “Kıvanç Tatlıtuğ’a Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha çok benziyor", “Hafta sonları maçta oynatalım hafta içi de dizilerde”, “Kızlar maçlara hücum” yorumları yapıldı.

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