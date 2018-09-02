Alisson Becker rezil oldu !
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi..
75 MİLYON EUROYA ALINDI
Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinde 2 kez hatalı gol yediği için Loris Karius'u takımdan gönderen Liverpool'un yüzünü 75 milyon euroya aldığı yeni kaleci Becker de güldürmedi.
ÇALIM ATMAK İSTEDİ, REZİL OLDU
Brezilyalı kaleci kendisine gelen topu uzaklaştırmak yerine rakip futbolcuya çalım atmayı denedi, ancak istediğini uygulayamayan Becker meşin yuvarlağı kendi ağlarında gördü.