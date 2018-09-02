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  3. 02 Eylül 2018 13:57

Alisson Becker rezil oldu !

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi..

Alisson Becker rezil oldu !

Premier Lig'in 4. haftasında Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Leicester City'e konuk oldu.


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Alisson Becker rezil oldu !

75 MİLYON EUROYA ALINDI

Geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi finalinde 2 kez hatalı gol yediği için Loris Karius'u takımdan gönderen Liverpool'un yüzünü 75 milyon euroya aldığı yeni kaleci Becker de güldürmedi.


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Alisson Becker rezil oldu !

ÇALIM ATMAK İSTEDİ, REZİL OLDU

Brezilyalı kaleci kendisine gelen topu uzaklaştırmak yerine rakip futbolcuya çalım atmayı denedi, ancak istediğini uygulayamayan Becker meşin yuvarlağı kendi ağlarında gördü.


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Alisson Becker rezil oldu !

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