Kartal kendi evinde kanatlandı: Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.