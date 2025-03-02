Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı. Beşiktaş’ın iç sahadaki namağlup serisi de 6 maça çıktı.
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.
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Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi.
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Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.
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Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi.
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