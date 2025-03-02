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Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 9 maça çıktı. Beşiktaş’ın iç sahadaki namağlup serisi de 6 maça çıktı.

Kaynak: İHA
Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk - Resim: 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

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Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk - Resim: 2

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Kartal, 5 kez de galip geldi.

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Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk - Resim: 3

Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.

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Kartal yeniden havalandı: Beşiktaş'tan 11 yıl sonra bir ilk - Resim: 4

Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Kartal, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi.

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