Kayserispor-Galatasaray maçı karışmıştı: 1 taraftar tutuklandı
Trendyol Süper Lig'te Kayserispor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirmişti. Olaylar sonrasında 3 taraftar gözaltına alınırken bir taraftar tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında mücadelenin 51. dakikasında sarı-kırmızılıların 3. golü bulmasının ardından Kayserispor tribünlerinde olaylar çıkmıştı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında, saha içi ve tribünlerde yaşanan olaylar sonucunda 1 taraftar tutuklandı. 60. dakikada sahaya giren ve Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektiren O.K., ardından Kayserispor taraftarlarıyla tartıştı.
Maçın 60. dakikasında, O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi. Bu duruma tepki gösteren Kayserispor taraftarı A.D. ile arasında arbede yaşandı. Olaylar, kuzey alt tribününde devam ederken, polis müdahale etti. Olaylara karışan O.K., A.D. ve V.E. gözaltına alındı. O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ve V.E. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.