Kayserispor-Galatasaray maçı karışmıştı: 1 taraftar tutuklandı

Maçın 60. dakikasında, O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Torreira ile fotoğraf çektirdi. Bu duruma tepki gösteren Kayserispor taraftarı A.D. ile arasında arbede yaşandı. Olaylar, kuzey alt tribününde devam ederken, polis müdahale etti. Olaylara karışan O.K., A.D. ve V.E. gözaltına alındı. O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ve V.E. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.