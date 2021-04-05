Kenan Karaman veda etmeye hazırlanıyor!

27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Ayrıca, Düsseldorf'un Kenan'ın yerine Darmstadt'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u transfer edeceği belirtildi.