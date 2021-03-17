Kenan Sofuoğlu'nun görüntüleri tepki çekti
Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun henüz 2 yaşına yaklaşan oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü anlara dair görüntülere tepkiler büyüyor.
Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken görüldüğü vidyoyu paylaşarak, "Henüz 2 yaşında değil" notunu ekledi.
Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenirken, ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu da Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti'nde çocuklarına eğitim vermeye devam ediyor. 4 yaşındaki oğlu Mahir ve henüz 2 yaşına basmayan oğlu Zayn Sofuoğlu, babalarının yanında, güvenli bir ortamda motor sporları eğitimleri alıyor.
"AMACIM ONLARIN BURADA EĞLENMELERİ VE İYİ BİR EĞİTİM ALMALARI"
Oğulları Mahir ve Zayn'ın yarış pistinde eğlenerek iyi bir eğitim almalarını amaçladığını söyleyen şampiyon sporcu Kenan Sofuoğlu, "Çocuklarımı annesinin kucağından getirip motor kullandırmadık. Zayn, 1 yaşından itibaren benimle sürekli bu piste geliyor. Bu pistte 10 yıldan fazla süredir milli sporcuları yetiştiriyoruz. Özellikle burada yetişen sporcular, dünyanın en başarılı sporcuları halindeler. Zayn da benimle sürekli geliyor ve büyük ağabeylerinin motor kullandığını görünce o da kullanmak istiyor.