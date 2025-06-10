Kenan Yıldız, genç modelle gizli aşkını yanlışlıkla ifşa etti
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu listesine adını 1 numara ile zirveye yazdıran A Milli Futbol Takımımızın ve Juventus'un başarılı oyuncusu Kenan Yıldız'ın Natalia Shadle isimli genç modelle aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Hem Juventus'un hem de A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu listesine adını yazdırmayı başarmıştı.
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En pahalı 10 Türk futbolcu listesinde yer alan 3 futbolcudan biri olan Kenan Yıldız 97,9 milyon Euro'luk bedeliyle listede birinci sırada yer almıştı.
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Bir süre önce Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edilen Kenan Yıldız'ın gönlünü genç bir modele kaptırdığı ortaya çıktı.
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Onedio'da yer alan habrre göre; Natalia Shadle isimli genç modelle Kenan Yıldız'ın gözlerden uzak bir aşk yaşadığı öne sürüldü.
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