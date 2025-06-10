Kenan Yıldız, genç modelle gizli aşkını yanlışlıkla ifşa etti

Hem Juventus'un hem de A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan Dünyanın En Pahalı Futbolcuları listesindeki 10 Türk futbolcu listesine adını yazdırmayı başarmıştı.